Минсельхоз высказался по ситуации с хлебом в России

Минсельхоз оценивает ситуацию на рынке зерна и хлеба как стабильную. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Вопрос находится на постоянном контроле в Минсельхозе России, проводится еженедельный мониторинг ситуации на рынке зерна, продуктов его переработки и хлеба. В настоящее время ситуация характеризуется как стабильная», — рассказали в министерстве.

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Ранее «Коммерсантъ» писал, что две крупные красноярские компании по производству хлеба предупредили торговые сети о росте цен на свою продукцию.

После этого ФАС заявила, что проверит эти предприятия на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.