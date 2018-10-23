Корпорация МСП намерена расширить доступ малого бизнеса к закупкам авиакомпании «Россия»

Авиакомпания «Россия» намерена увеличить объем закупок у предприятий малого и среднего бизнеса, соответствующее соглашение о взаимодействии подписали врио гендиректора Сергей Александровский и глава Корпорации МСП Александр Браверман.

«Результатом взаимодействия между авиакомпанией «Россия» и Корпорацией МСП в части реализации мероприятий, направленных на расширение доступа представителей малого и среднего бизнеса к закупкам, станет прирост объема таких закупок», — говорится в сообщении корпорации.

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В частности, стороны планируют проводить оценку соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) требованиям законодательства, а также сформировать сеть квалифицированных и ответственных поставщиков.

С июля 2018 года в «России» действует программа партнерства с субъектами МСП, которая направлена на оказание им правовой, методической и иной поддержки. В 2017 году объем закупок авиаперевозчика у малого и среднего бизнеса составил 3,5 млрд руб.