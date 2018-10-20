В ДНР готовы поставить электричество нуждающимся регионам России

Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что местное руководство готово поставить электричество в регионы Российской Федерации, которые испытывают энергодефицит, передает РИА «Новости».

«У нас сейчас есть переизбыток. У нас по соседству есть регион Российской Федерации, который энергодефицитный… Если мы сможем аргументировать свою позицию, то мы этот дефицит сможем покрывать», — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что в связи с особенностями устройства ДНР этот процесс будет иметь продолжительную подготовительную стадию.