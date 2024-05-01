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Шойгу заслушал доклады по обстановке в зоне СВО

Минобороны РФ: Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Глава ведомства заслушал доклады по обстановке в зоне спецоперации. Также он обсудил с присутствующими характер действий противника.

В конце апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте, которая, динамично меняется. По его словам, российские войска перешли в наступление на Курахово и Покровск западнее Марьинки и Авдеевки, и в результате подразделения ВСУ «переместились на новые рубежи» в районе Семеновки, Бердичева и Новомихайловки.

Главком признал «определенные тактические успехи» ВС РФ на этом направлении, но заявил, что российские войска якобы не смогли получить оперативное преимущество.

22 апреля Минобороны России сообщило о взятии Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР). В ведомстве отметили, что тем самым российские военные улучшили тактическое положение по переднему краю.

Ранее российские войска уничтожили боеприпасы и технику ВСУ под Донецком.

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Операция на Украине
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