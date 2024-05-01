Трофейный танк Abrams привезли на Поклонную гору

На выставку трофейной техники НАТО, захваченной российскими войсками в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, на московской Поклонной горе привезли танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle американского производства. Кадры процесса доставки опубликовало Минобороны РФ.

«Оба образца были захвачены российскими военнослужащими... в районе Бердычей на Авдеевском направлении», — уточнили представители ведомства.

Отмечается, что машина M1150 сделана на базе Abrams и предназначена для проделывания проходов в минных полях.

1 мая в столичном Парке Победы на Поклонной горе открывается выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военными в ходе спецоперации.

Посетители выставки смогут увидеть в общей сложности свыше 30 образцов военной техники из 12 стран: США, Великобритании, ФРГ, Франции, Турции, Швеции, Чехии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.

Среди них будут немецкие танк Leopard 2A6 и боевая машина пехоты Marder, американские бронетранспортер М113 и боевая машина пехоты Bradley, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi и другие трофеи.

Ранее стало известно, как трофейный Abrams вывозили из зоны СВО.