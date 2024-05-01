Звезда «Дома-2» раскрыла ежемесячную зарплату на телестройке

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алиана Устиненко призналась, что зарплата звезд телейстройки увеличивалась в зависимости от рейтинговости конкретного человека — того, как часто его показывали в эфире. Ее слова передает «СтарХит».

«Наша семья получала более 500 тысяч в месяц в те 2013-е годы», — призналась девушка.

Она добавила, что несмотря на большую зарплату, ей не удавалось копить: Устиненко рассказала, что тратила «направо и налево». Шоувумен призналась, что только с возрастом осознала иррациональность своего поступка.

«Единственное, что я получила с проекта, если говорить в материальном плане, это свадьба на один миллион и квартира в Москве (но это уже конкурс «Человек года») — тоже все не просто так», — отметила она.

Напомним, что Алиана Устиненко родила дочь в апреле 2023 года от музыканта Макса Меченкова.

При этом девушка также воспитывает сына от бывшего мужа Александра Гобозова. Они познакомились на телепроекте «Дом-2» в 2013-м. В том же году поженились. В 2014-м пара развелась.

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