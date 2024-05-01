Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Дома-2» раскрыла ежемесячную зарплату на телестройке

Шоувумен Алиана Устиненко заявила, что получала более 500 тыс. рублей за «Дом-2»

close
100%
aliana1001/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алиана Устиненко призналась, что зарплата звезд телейстройки увеличивалась в зависимости от рейтинговости конкретного человека — того, как часто его показывали в эфире. Ее слова передает «СтарХит».

«Наша семья получала более 500 тысяч в месяц в те 2013-е годы», — призналась девушка.

Она добавила, что несмотря на большую зарплату, ей не удавалось копить: Устиненко рассказала, что тратила «направо и налево». Шоувумен призналась, что только с возрастом осознала иррациональность своего поступка.

«Единственное, что я получила с проекта, если говорить в материальном плане, это свадьба на один миллион и квартира в Москве (но это уже конкурс «Человек года») — тоже все не просто так», — отметила она.

Напомним, что Алиана Устиненко родила дочь в апреле 2023 года от музыканта Макса Меченкова.

При этом девушка также воспитывает сына от бывшего мужа Александра Гобозова. Они познакомились на телепроекте «Дом-2» в 2013-м. В том же году поженились. В 2014-м пара развелась.

Ранее Анна Семенович постройнела почти на килограмм во время болезни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами