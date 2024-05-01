Экс-солистка «ВИА Гры» посетила концерт Земфиры* в Испании

Жена Валерия Меладзе, певица Альбина Джанабаева побывала на концерте Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) в Испании. Об этом сообщает Voice.

Издание предположило, что экс-солистка «ВИА Гры» — фанатка старого творчества рок-звезды, а новые композиции ее не привлекают. Дело в том, что, подчеркивает Voice, Джанабаева запечатлела лишь вторую часть концерта Земфиры, где исполнительница исполнила свои старые хиты «Мачо» и «Искала».

Во время выступления Джанабаева находилась на танцполе, издалека снимая Земфиру на камеру.

Voice отмечает, что Альбина Джанабаева сейчас живет в Москве и играет спектаклях. Джанабаева и Меладзе официально зарегистрировали отношения в 2014 году. У супругов трое детей: их первенцу, которого назвали Константином в честь брата исполнителя, 19 лет, Луке 9 лет, а дочери Агате 2 года.

От первого брака с Ириной Малухиной у певца есть еще трое детей: старшей дочери Инге 33 года, средней Софье 24 года, а младшей Арине 21 год. Сестры общаются со своим отцом и периодически делятся снимками с ним в соцсетях, но, по словам их матери, с Джанабаевой они не контактируют.

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