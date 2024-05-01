Продюсер о Верке Сердючке: «Увозил от нас миллионы»

Продюсер Сергей Лавров признался, что музыкант Андрей Данилко (он же — Верка Сердючка) переживал, когда его концерты начали отменять в России. Слова эксперта передает издание mk.ru.

«А тогда он очень переживал и страдал, что его никуда не пускают в России, что дорога закрыта. Не только из-за денег переживал, а именно из-за того, что ему больше нельзя выходить к российскому зрителю», — пояснил Лавров.

Он вспомнил, что бойкот Данилко в России объявили после выступления Сердючки на конкурсе «Евровидение» от Украины. Там певец исполнил песню «Dancing Lasha Tumbai». Многие россияне вместо «Lasha Tumbai» услышали «Russia goodbye». Лавров верен, что Данилко пытался «хайпануть», сыграв на националистических настроениях в Европе. Однако он не предполагал, что затем ему будут не рады в России.

В той же беседе Лавров вспомнил, что Данилко приходилось уговаривать поработать. Продюсер заявил, что на такие уговоры уходило большое количество сил. Он пояснил, что артист ненавидел свой образ Сердючки и хотел что-то новое.

Ранее Аронова рассказала, что Бурунов боялся сниматься в «Бременских музыкантах».