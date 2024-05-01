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Только «Спартак» выбивал «Реал» из Лиги чемпионов после домашней ничьей в плей-офф

Лишь «Спартак» выбивал «Реал» из Лиги чемпионов после домашней ничьей в плей-офф

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Александр Макаров/РИА «Новости»

Московский «Спартак» по итогам первого полуфинального матча Лиги чемпионов сезона-2023/24 между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом» сохранил за собой уникальное достижение в главном клубном турнире Старого Света.

Как сообщает Sports, российский клуб остается единственным, кому удавалось пройти дальше по сетке плей-офф по итогам противостояния со «сливочными» после домашней ничьей. Это удалось красно-белым в 1991 году в последнем розыгрыше Кубка европейских чемпионов (официального предшественника Лиги чемпионов. — прим. «Газеты.Ru»), когда на стадии 1/4 финала после ничьей в «Лужниках» со счетом 1:1 в ответной игре команда под руководством Олега Романцева одержала волевую победу на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:1.

Повторить подобное достижение в 2024 году может мюнхенская «Бавария», сыгравшая 30 апреля в полуфинале Лиги чемпионов против «Реала» дома со счетом 2:2. Для этого подопечным Томаса Тухеля нужно будет одержать победу с любым счетом.

Ранее Гус Хиддинк отреагировал на решение «Зенита» продлить контракт с Сергеем Семаком.

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