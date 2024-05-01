В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА

Режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области отменили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.



По его данным, в ночь на 1 мая на территории региона обнаружили и сбили три вражеских беспилотника, в том числе один — в пригороде Воронежа. В результате инцидента никто не пострадал.

В результате падения обломков одного беспилотника повреждения получили три частных домовладения. В них посечены окна, фасады, заборы, двери. Гусев пообещал оказать всю необходимую помощь в восстановлении имущества.

До этого стало известно, что за ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники еще в трех российских регионах. Силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Медвенском районе Курской области, сообщал глава региона Роман Старовойт.

По данным главы Рязанской области Павла Малкова, регион также подвергся атаке украинского беспилотника. По его словам, пострадавших нет.

Ранее посол Украины опровергла, что США запрещают бить по российским нефтезаводам.