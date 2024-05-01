Кузнецов вошел в историю НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Евгений Кузнецов установил уникальное достижение.

Воспитанник челябинской школы хоккея стал вторым игроком в истории лиги, которому удалось реализовать буллит в последней игре серии плей-офф. Это случилось в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3, 4-1 в серии). Россиянин повторил достижение Эрика Линдроса, который в 1997 году забросил шайбу в пятой игре серии против «Баффало».

Кузнецов закончил встречу против «Айлендерс» с показателем полезности »+2». У защитника «Каролины» Дмитрия Орлова один бросок, четыре силовых приема, две минуты штрафа и -1 за 19:55 на льду. Свечников закончил встречу с показателем полезности -2. У защитника «островитян» Александра Романова один силовой прием за 17:28 на льду.

Во втором раунде «Каролина» встретится с победителем серии «Бостон» — «Торонто», в которой в данный момент счет — 3-2.

Ранее сообщалось, что россиянин вырвался в лидеры снайперской гонки плей-офф НХЛ.