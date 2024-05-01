Шойгу назвал условие поддержания темпа наступления в зоне СВО

Чтобы поддерживать необходимый темп наступления российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) нужно увеличивать объемы и качество поставляемых вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания в штабе Объединенной группировки войск. Его цитирует пресс-служба Минобороны России.

«Для поддержания требуемых темпов наступления... необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники», — сказал Шойгу.

По словам министра, для выполнения этой цели военное управление заключило соответствующие контракты с предприятиями, предполагающие их полную и загрузку и максимальное сокращение сроков выпуска продукции.

В ходе совещания Шойгу также заслушал доклады об обстановке в зоне спецоперации. Также он обсудил с присутствующими характер действий противника.

До этого министр заявлял, что попытки Запада нанести РФ стратегическое поражение обречены на провал, а все цели СВО будут достигнуты.

Ранее Шойгу сообщил подробности о теракте в «Крокусе».