В Москве кот застрял в стене жилого дома

В Москве кот застрял в стене многоэтажки в нише цокольного этажа, животное просидело в ловушке несколько дней. Об этом сообщается в Telegram-канале общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Попавшего в беду кота заметил маленький мальчик, животное жалобно мяукало в отдушине цокольного этажа жилого дома. Ребенок позвонил в экстренные службы, спасатели, прибывшие на вызов, обнаружили, что лапа кота застряла между кирпичной кладкой и арматурой.

Удерживая кота руками, спасатели перфоратором расширили отверстие, извлекли обломки кирпичей и освободили лапу животного. Кот передан хозяйке, которая два дня занималась его поисками.

До этого сообщалось, что в США женщина разрушила стену на кухне, чтобы найти источник странного звука, и обнаружила там своего кота. Животное случайно замуровали в стене рабочие, делавшие в доме ремонт. Пытаясь спасти питомца, она связалась с экстренными службами, но в итоге смогла самостоятельно ему помочь, разбив кладку ножом.

Ранее в Томске спасатели достали кота, застрявшего в ванной.