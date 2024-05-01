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Пьяный мужчина напал на бизона и гонялся за животным по полю

В США пьяный мужчина гонялся за бизонами в национальном парке и получил травмы

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Unsplash

В национальном парке Йеллоустоун нетрезвый посетитель напал на бизонов и пнул одного из них. Об этом сообщает служба национального парка.

Турист из штата Айдахо получил травмы, когда решил погонять по полю стадо бизонов. Пьяный мужчина пнул одно из животных и оказался на больничной койке.

40-летнего Кларенса Йодера спасли рейнджеры, они доставили мужчину в медицинский центр, а после оказания помощи перевезли хулигана в центр заключения округа Галлатин. Американцу предъявлено несколько обвинений, ему может грозить штраф до пяти тысяч долларов или шесть месяцев тюремного заключения.

Вместе с дебоширом задержана его спутница, женщина управляла автомобилем в нетрезвом виде.

До этого сообщалось, что в Йеллоустонском национальном парке бизон набросился на туристов, которые хотели сделать с ним селфи. Группа туристов из 12 человек позировала перед животным. В какой-то момент бизон бросился на толпу людей, путешественникам удалось спастись.

Ранее баран вырвался из загона и затоптал пенсионеров, пришедших его покормить.

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