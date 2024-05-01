В Тюменской области зафиксирован резкий рост уровня воды

Интенсивный рост паводковой воды наблюдается в трех районах Тюменской области. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства региона.

Согласно сообщению центра, интенсивный рост воды идет в Абатском, Упоровском и Викуловском районах. Местных жителей призвали переместить детей, пенсионеров, маломобильных и больных людей в безопасную зону.

30 апреля уровень воды в реке Ишим под Викулово достиг опасного уровня в 10005 см.

До этого глава Абатского района Тюменской области Игорь Васильев сообщил о пяти затопленных деревнях. По его словам, уровень Ишима в районе села Абатское уже поднялся до 1222 см, что на 72 см выше, чем при рекордном паводке 2017 года.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее уровень воды в реке в Кургане опустился ниже опасного.