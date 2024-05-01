Мошенники начали выманивать аккаунты на «Госуслугах» через «театральное шоу»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал агентству «Прайм», что для получения доступа к аккаунтам на «Госуслугах» мошенники могут разыгрывать настоящие театрализованные представления.

По словам Соловьева, все начинается со звонка от якобы сотового оператора, за которым следует звонок от мошенников, в котором они проговаривают схемы обмана.

«На том конце трубки слышно: сейчас он получил звонок по смене номера, теперь мы заходим на его страницу в «Госуслугах» и ему придет смс-код, если он его введет, то все пропало, у нас ничего не получится…», — рассказал юрист.

Соловьев отметил, что при этом злоумышленники добиваются именно введения этого кода. После они попадают в аккаунт жертвы, где могут получить справку 2НДФЛ, по которой потом получат микрокредит. Чтобы избежать этого, юрист посоветовал пользоваться двухфакторной идентификацией. В этом случае после прихода кода нужно зайти в свой аккаунт. Если получилось, то защита сработала. Если нет — нужно срочно заменить пароли в ближайшем МФЦ. Соловьев также призвал не проходить по посторонним ссылкам, не вводить смс-коды и не разговаривать с незнакомцами по телефону.

До этого исследование сервиса «Работа.ру» и социальной сети «Одноклассники» показало, что две трети россиян (67%) сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты в сети.

Эксперт в области безопасности Александр Власов также рассказывал, что мошенники начали использовать искусственный интеллект (ИИ) для обмана российских граждан в интернете.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенники заставили пенсионерку продать квартиру и отдать им вырученные средства.