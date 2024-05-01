Великобритания ведет переговоры о присоединении к новой системе ПВО для борьбы с Россией

Великобритания собирается присоединиться к новой европейской системе противовоздушной обороны (ПВО) «Небесный щит» против России. Об этом заявил министр обороны страны Грант Шаппс, пишет The Daily Mail.

Шаппс подтвердил, что сейчас идут переговоры о присоединении страны к «Небесному щиту». По его словам, проект нужен, чтобы «сбивать ракеты и беспилотники со стороны таких противников, как Россия».

До этого стало известно, что НАТО изучает идею создания учебных миссий на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Сообщается, что альянс планирует усилить политический и дипломатический диалог со странами этих регионов. Как сообщают дипломатические источники газеты, в настоящее время Иордания и Мавритания положительно относятся к такой идее.

НАТО считает, что безопасность организации тесно связана с обстановкой на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В частности, нестабильность приводит к перемещению уязвимого населения и миграционному давлению.

Ранее стало известно, что Европа находится на пути к новой зависимости от РФ.