Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Великобритания ведет переговоры о присоединении к новой системе ПВО для борьбы с Россией

Daily Mail: Британия собралась участвовать в создании «Небесного щита» против РФ

close
100%
Reuters

Великобритания собирается присоединиться к новой европейской системе противовоздушной обороны (ПВО) «Небесный щит» против России. Об этом заявил министр обороны страны Грант Шаппс, пишет The Daily Mail.

Шаппс подтвердил, что сейчас идут переговоры о присоединении страны к «Небесному щиту». По его словам, проект нужен, чтобы «сбивать ракеты и беспилотники со стороны таких противников, как Россия».

До этого стало известно, что НАТО изучает идею создания учебных миссий на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Сообщается, что альянс планирует усилить политический и дипломатический диалог со странами этих регионов. Как сообщают дипломатические источники газеты, в настоящее время Иордания и Мавритания положительно относятся к такой идее.

НАТО считает, что безопасность организации тесно связана с обстановкой на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В частности, нестабильность приводит к перемещению уязвимого населения и миграционному давлению.

Ранее стало известно, что Европа находится на пути к новой зависимости от РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами