В США призвали выдворять студентов, участвующих в пропалестинских митингах

Конгрессвумен, член Республиканской партии от штата Теннесси Марша Блэкберн призвала правительство США отозвать визы и выдворить иностранных студентов, которые учувствуют в митингах в поддержку Палестины в американских университетах. Ее слова приводит The Hill.

По ее словам, недопустимо высказывать лозунги в поддержку радикальной группировки ХАМАС и вести себя агрессивно по отношению к еврейским студентам. Учащиеся, выходящие на протесты против политики Соединенных Штатов и Израиля, если они иностранцы, должны быть депортированы, подчеркнула политик.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в Соединенных Штатах могут привлечь бойцов Национальной гвардии для разгона студенческих демонстраций в поддержку Палестины.

28 апреля сообщалось, что около 900 человек были задержаны в Соединенных Штатах за 10 дней на демонстрациях в поддержку Палестины.

До этого Колумбийский университет пригрозил исключением захватившим корпус студентам.

Ранее Трамп подверг критике Байдена в связи с протестами в Колумбийском университете.