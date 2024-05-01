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В США призвали выдворять студентов, участвующих в пропалестинских митингах

Конгрессвумен Блекберн призвала к депортации студентов, поддерживающих Палестину

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Конгрессвумен, член Республиканской партии от штата Теннесси Марша Блэкберн призвала правительство США отозвать визы и выдворить иностранных студентов, которые учувствуют в митингах в поддержку Палестины в американских университетах. Ее слова приводит The Hill.

По ее словам, недопустимо высказывать лозунги в поддержку радикальной группировки ХАМАС и вести себя агрессивно по отношению к еврейским студентам. Учащиеся, выходящие на протесты против политики Соединенных Штатов и Израиля, если они иностранцы, должны быть депортированы, подчеркнула политик.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в Соединенных Штатах могут привлечь бойцов Национальной гвардии для разгона студенческих демонстраций в поддержку Палестины.

28 апреля сообщалось, что около 900 человек были задержаны в Соединенных Штатах за 10 дней на демонстрациях в поддержку Палестины.

До этого Колумбийский университет пригрозил исключением захватившим корпус студентам.

Ранее Трамп подверг критике Байдена в связи с протестами в Колумбийском университете.

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