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Курьер службы доставки спас пенсионерку от мошенников

В Петербурге курьер спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги

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Ilya Naymushin/Reuters

На севере Петербурга курьер службы доставки вернул пожилой женщине деньги, которые она хотела передать телефонным мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

29-летний житель одной из стран ближнего зарубежья приехал в многоэтажку по улице Академика Константинова, чтобы забрать посылку. Пакет ему передала пожилая женщина.

Мужчина заподозрил неладное, обнаружил в конверте крупную сумму денег и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Как установили полицейские, что 87-летней женщине на домашний телефон позвонил неизвестный, представился ее сыном и сообщил, что попал в ДТП и ему нужны деньги для того, чтобы решить вопрос без уголовного дела.

Пожилая женщина поверила и передала курьеру 300 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, пенсионерке вернули все накопления.

Ранее в Петербурге пенсионерка помогла поймать курьера мошенников.

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