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Чемодан, набитый шприцами и иглами, нашли дети в Екатеринбурге

«Е1»: в Екатеринбурге дети нашли в гаражах чемодан со шприцами и иглами

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Shutterstock

В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш дети играли у заброшенных гаражей и нашли чемодан, полный шприцов и игл. Об этом сообщает «Е1».

Группа подростков играла возле заброшенных гаражей и обнаружила чемодан, который был набит шприцами и иглами. Когда информация об опасной находке дошла до родителей, они обратились в полицию, однако на вызов никто не приехал.

«У нас есть больница № 23, но довольно далеко, дворов через пять. Да и смысл им тащить так далеко? У них утилизация должна хорошо работать. Пугает, что в этих сараях может лежать все что угодно, хоть что туда можно спрятать! Но сносить их администрация отказывается», — рассказала местная жительница.

В городском МВД подтвердили факт обнаружения медицинских изделий, устанавливается владелец чемодана, проводится проверка, дети не пострадали.

Ранее ребенок укололся шприцем с инсулином, найденным на площадке в детском саду.

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