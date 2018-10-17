Польша подписала контракт на поставку газа из США

Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала контракт на поставку с американской Venture Global LNG. Об этом заявил глава PGNiG Мачей Вожняк, передает РИА «Новости».

Контракт подразумевает поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 20 лет. По словам Вожняка, поставки будут осуществляться по формуле Free on Board (FOB).

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«На протяжении 20 лет мы будем получать из США 2 миллиона тонн СПГ ежегодно», — сказал глава PGNiG.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США нацелены на конкуренцию с Россией в энергетической области.