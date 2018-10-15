СМИ: Россия поможет Ирану обойти американские санкции

Россия поможет Ирану создать механизм, который позволит обходить американские санкции. Об этом сообщает издание Mako.co.il, ссылаясь на секретный документ МИД Израиля.

По данным издания, Иран будет доставлять свою нефть через Каспийское море на российские нефтеперерабатывающие заводы. Уже после этого нефть будет продаваться на международном рынке как российская.

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Как отмечается, такой план был одобрен на трехстороннем саммите в Тегеране с участием России, Ирана и Турции.

Кроме того, говорится в материале, свое молчаливое согласие на реализацию этого механизма даст и Европа. Таким образом европейские страны хотят не допустить выхода Ирана из ядерной сделки.

Ранее сообщалось о готовности России присоединиться к альтернативе SWIFT, которая позволит обходить санкции США.