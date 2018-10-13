Умер Поль Андрё

Умер знаменитый французский архитектор Поль Андрё. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на Академию изящных искусств Франции.

Поль Андрё скончался 12 октября в возрасте 80 лет. Причина смерти архитектора не указывается.

Андрё наиболее известен как человек, спроектировавший несколько десятков аэропортов по всему миру — среди них международный аэропорт Париж – Шарль-де-Голль, аэропорт Париж–Орли, международный аэропорт Дубай, международный аэропорт Сукарно Хатта в Индонезии.

В копилку его проектов также вошли Большая арка Дефанс в пригороде Парижа и Национальный центр исполнительских искусств в Пекине.