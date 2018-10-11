Эксперт объяснил несостоятельность планов США по «разрушению контроля» России над Европой

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович дал комментарий после того, как американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи предложили законопроект для «разрушения злостного контроля России» над Европой. Об этом сообщает RT.

По словам Митраховича, сценарий, предполагающий выделение денег Соединенными Штатами, является маловероятным.

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«Вероятно, будут какие-то субсидии для покупателей, для того чтобы сжиженный газ в Америке был дешевле», — сказал Митрахович.

Он добавил, что в условиях современных экономических отношений такой вариант развития событий является нереалистичным и не изменит расстановку сил на рынке.

«Даже если европейские компании получили бы миллиард долларов, одного на всех не хватило бы, чтобы изменить расклад сил. Трубопроводный газ дешевле», — пояснил Митрахович.

Ранее сообщалось, что сенаторы предлагают выделить европейским странам $1 млрд для финансирования проектов в энергетической сфере.