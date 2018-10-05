На Украине нашли способ покрыть потребность в газе
Украина намерена добиться энергетической независимости и наращивать добычу газа из собственных запасов. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает РИА «Новости».
Гройсман сделал заявление на встрече глав правительств Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии.
По словам украинского премьер-министра, Украина является достаточно энергонезависимым государством.
«Мы находимся на втором или третьем месте в Европе по запасам газа. Наша стратегия направлена на увеличение добычи украинского газа и удовлетворение собственных потребностей», — сказал Гройсман.
Он добавил, что Украина «достаточно устойчива» в вопросах выработки электроэнергии, атомной энергии, гидроэнергии.
Украина прекратила покупку газа у России в 2015 году. Страна закупает его по реверсу в Европе.
Ранее на Украине предупредили об опасности нового повышения цен на газ.