На Украине нашли способ покрыть потребность в газе

Украина намерена добиться энергетической независимости и наращивать добычу газа из собственных запасов. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает РИА «Новости».

Гройсман сделал заявление на встрече глав правительств Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии.

Реклама

По словам украинского премьер-министра, Украина является достаточно энергонезависимым государством.

«Мы находимся на втором или третьем месте в Европе по запасам газа. Наша стратегия направлена на увеличение добычи украинского газа и удовлетворение собственных потребностей», — сказал Гройсман.

Он добавил, что Украина «достаточно устойчива» в вопросах выработки электроэнергии, атомной энергии, гидроэнергии.

Украина прекратила покупку газа у России в 2015 году. Страна закупает его по реверсу в Европе.

Ранее на Украине предупредили об опасности нового повышения цен на газ.