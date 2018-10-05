В Госдуме оценили украинский «план Б» на случай запуска «Северного потока — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских дал комментарий после того, как главный коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал о запасном плане Украины в случае запуска «Северного потока — 2». Об этом сообщает RT.

По словам Ананских, не существует договоров, которые бы обязывали российскую сторону доставлять газ через территорию Украины.

Реклама

«Поэтому у них может быть очень много планов, но это все домыслы, чтобы потешить собственное самолюбие и, может, просто попиариться», — сказал Ананских.

Он добавил, что «ничего реального» за словами о «плане Б» не стоит, а Россия может работать и по другим направлениям, чтобы осуществлять транзит газа в европейские страны.

Ранее сообщалось, что по «плану Б» украинская сторона потребует от России $12 млрд в качестве компенсации. Эта сумма указана в поданном Киевом иске в Международный арбитраж и является возмещение ущерба, который будет причинен Украине в результате начала работы «Северного потока — 2» и простоя газотранспортной системы страны.