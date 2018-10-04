Украина решила потребовать от России 30 тысяч вагонов

Украина требует от России «вернуть» 30 тыс. вагонов украинской госкомпании «Укрзализныця». Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по минским соглашениям Ирина Геращенко, передает УНИАН.

По ее словам, 85 из этих вагонов приобретались на кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития. Геращенко заявила, что после «российской агрессии» 30 тыс. вагонов остались на «оккупированной территории».

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«Очевидно, что мы также обращаемся в компетентные правоохранительные органы Украины о том, что должны быть возбуждены дела за эти кражи», — сказала Геращенко, отметив, что эти вагоны уже якобы пытаются продать.

Власти Украины в январе приняли закон о реинтеграции Донбасса. В нем Россия названа «агрессором», а территории самопровозглашенных республик квалифицированы как «оккупированная территория». Российские власти неоднократно подчеркивали непричастность к событиям на востоке Украины.