Лавров допустил участие ЕС в «Турецком потоке»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что участие стран Евросоюза в проекте «Турецкий поток» возможно при наличии гарантий. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ЕС должен предоставить гарантии того, что не повторится история с «Южным потоком».

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Он также добавил, что при наличии гарантий в проекте могут поучаствовать и другие страны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не исключил продление «Турецкого потока» до Венгрии.