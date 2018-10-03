Совет Федерации одобрил закон об изменении пенсионной системы

Совфед на заседании одобрил закон о совершенствовании пенсионной системы, передает ТАСС.

За одобрение проголосовали 149 сенаторов, против выступили пять парламентариев, воздержались трое.

В том числе закон предусматривает повышение пенсионного возраста для россиян — на 5 лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин.

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Поэтапное повышение (ежегодно на один год) будет проводиться в течение переходного периода с 2019 года по 2023 год.

Ранее три профильных комитета Совета Федерации за два дня рассмотрели и в целом поддержали законы, касающиеся пенсионной системы.