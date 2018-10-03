В ЦБ заявили о возможности новых ограничений по валютным кредитам

Банк России в случае необходимости может ввести новые ограничения по валютным кредитам. Об этом заявила заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева, передает РИА «Новости».

При этом, отвечая на вопрос о том, не думают ли в ЦБ об ужесточении урегулирования в отношении валютных кредитов, зампред заявила, что регулятор отмечает достаточно быстрые темпы дедолларизации кредитования.

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«Дедолларизация по кредитам происходит достаточно быстро. Последние цифры были 7% год к году — падение валютного кредитования по юрлицам, по «физикам» цифры в районе ноля. При необходимости можем принять дополнительные меры», — сказала Юдаева.

Ранее сообщалось, что кабмин намерен добиваться дальнейшего снижения стоимости кредитов в России.