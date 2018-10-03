Путин поручил изыскать средства для пенсионных изменений

Российский президент Владимир Путин призвал членов кабмина найти средства для того, что профинансировать внесенные главой государства правки в пенсионную реформу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что такое заявление российский лидер сделал во время совещания с членами правительства страны.

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По словам Путина, принятие внесенных им поправок в закон об изменении пенсионной системы в стране показало, что никаких доходов от запланированных изменений в бюджет страны не поступит.

«…правительство должно будет отфинансировать предложенные президентом поправки — в каком объеме?» — поинтересовался Путин.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил об увеличении трансфертов российскому Пенсионному фонду. Он добавил, что в ближайшие шесть лет на внесение президентских изменений понадобится свыше 500 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об изменении пенсионной системы.