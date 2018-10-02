Опрос показал снижение интереса россиян к курсу доллара

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины россиян интересуются изменениями курса доллара к рублю. Об этом сообщает РИА «Новости».

Исследователи пришли к выводу, что курсом доллара к рублю интересуются 56% россиян. Однако этот показатель в сентябре текущего года снизился по сравнению с октябрем 2017-го.

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«Интерес к ситуации на валютном рынке в последние несколько лет сохраняется на уровне свыше 50%, при этом все же фиксируется постепенное снижение», — говорится в исследовании.

Во ВЦИОМ напомнили, что в октябре прошлого года около 60% следили за курсом валют.

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