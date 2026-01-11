Размер шрифта
В США назвали мелким пакостничеством протесты против шахматистов из России

Гроссмейстер из США Альбурт раскритиковал протесты против шахматистов из России
Протесты западных спортивных федераций против выступлений российских шахматистов на международных турнирах без ограничений ни к чему не приведут. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал советский и американский гроссмейстер Лев Альбурт.

«Со стороны федераций и правительств этих стран это мелкое пакостничество, которое вряд ли серьезно отразится на чем-то», — сказал Альбурт.

14 декабря Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос.

9 января появилась информация, что шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины намерены оспорить решение FIDE полностью снять санкции с российских шахматистов.

Федерации пяти стран не согласны с решением генеральной ассамблеи FIDE от 14 декабря, разрешившим допуск российских шахматистов до всех соревнований под нейтральным флагом. На их взгляд, FIDE действовала с грубым нарушением собственного устава и механизма прозрачного и законного принятия решений в рамках управления международным спортом. Кроме того, FIDE не прислушалась к рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете участия сборных России и Белоруссии и использования национальных символов двух государств.

Ранее в Госдуме посчитали, что апелляция пяти стран в CAS по решению FIDE пойдет на благо России.
 
