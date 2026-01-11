Размер шрифта
Российские «Охотники» выжгли технику ВСУ под Константиновкой и попали на видео

Опубликованы кадры работы спецназа Охотник под Константиновкой 
Операторы отдельного отряда специального назначения «Охотник» 51-й гвардейской общевойсковой армии FPV-дронами на Константиновском направлении выжгли технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры оперативного контроля и уничтожения опубликовал в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, российские бойцы точными ударами сожгли несколько единиц техники ВСУ, двигавшейся к передовой, включая транспорт для боеприпасов.

До этого сообщалось, что на российские ударные беспилотники семейства «Герань» стали устанавливать инфракрасные прожекторы для ослепления зенитных FPV-дронов ВСУ. Уточняется, что когда зенитный дрон подлетает близко к «Герани», то срабатывает мощная вспышка инфракрасного излучения, которая срывает не только наведение беспилотника, но и может вывести из строя его датчики. Как писала «Российская газета», в темноте украинские дроны-перехватчики ищут цели с помощью тепловизора, поэтому их «привлекает самая горячая часть дрона, двигатель, расположенный в хвостовой части».

Ранее ВС России начали использовать «Веревки» для уничтожения дронов ВСУ.
 
