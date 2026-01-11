Размер шрифта
Иван Ургант высмеял ситуацию с Долиной: «Она решает, будет ли у нас дом»

Юморист Иван Ургант пошутил над скандалами с Дибровым и Долиной
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Юморист и актер Иван Ургант в новом выпуске рубрики «Взгляд снизу» на своем YouTube-канале высмеял скандалы с Ларисой Долиной и Дмитрием Дибровым.

Артист обратился к девочке и показал фотографию Долиной. Она спросила, решает ли исполнительница, будет снегопад или нет.

«Нет, скорее так — она решает, будет сегодня у нас дом или нет», — ответил Ургант.

Другой девочке юморист показал фотографию Дмитрия Диброва. Она предположила, что телеведущий мог бы что-то чинить.

«Молнию на брюках!» — заявил Ургант.

Накануне адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что певица Лариса Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках в Москве до 20 января, поскольку находится в отъезде, а у ее представителя нет нужных полномочий.

До этого стало известно, что Долина не сдержала свое обещание передать ключи от квартиры Лурье 5 января. Позже адвокат артистки Мария Пухова заявила, что Долина передаст жилье покупательнице во второй половине дня 9 января.

Однако 9 января Лурье вновь не смогла принять свою квартиру в Хамовниках. По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, певица не явилась на встречу, а у ее доверенного лица не было полномочий на передачу квартиры и ключей.

Ранее Светлана Сильваши обвинила Елену Товстик в пиаре на скандальном разводе.

