На Украине заявили о несостоятельности санкций ЕС против российского «Лукойла»

Власюк: есть проблемы с санкциями против «Лукойла» в ЕС, нужно давление США
Savvapanf Photo/Shutterstock/FOTODOM, Илья Питалев/РИА Новости

Украина признала несостоятельность санкций Европейского союза в отношении российского «Лукойла». Об этом заявил уполномоченный президента страны Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в интервью на YouTube-канале.

«Есть проблемы с санкциями против российского «Лукойла». Необходимо давление от Соединенных Штатов и Великобритании», — сказал он.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости «высушить» экономику России ради завершения конфликта. В связи с этим украинский лидер призвал конфисковать замороженные активы России и послать сигнал, что «Украина не упадет».

30 ноября Зеленский сообщил о новых антироссийских санкциях. Политик уточнил, что страна «синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения» против нефтяных компаний из РФ.

23 октября минфин Соединенных Штатов объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. Они были включены в «черный список» на основании указа 14024 за деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.

Ранее Зеленский призвал давить на Россию вместо Украины «ради мира».

