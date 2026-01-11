Размер шрифта
«Очень плохая форма»: Плющенко о вернувшейся к нему 14-летней Костылевой

Тренер Плющенко: к сожалению, Костылева сейчас в очень плохой форме
Софья Сандурская/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил, что вернувшаяся в его академию 14-летняя фигуристка Елена Костылева находится в плохих спортивный кондициях. Его слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, Лена сейчас в очень плохой форме. До первенства России осталось мало времени, но мы постараемся проделать всю необходимую работу. Потенциал у фигуристки громадный, и нужно продемонстрировать его на все сто процентов», — отметил он.

21 декабря Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко. Однако о прекращении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты. Однако после этого Костылева-младшая продолжила выступления в шоу.

Ранее Плющенко объяснил возвращение Костылевой в свою академию.
 
