В России назвали удар ВСУ по Воронежу местью за «Орешник»

Аналитик Кнутов: атака ВСУ на Воронеж может быть местью за удар «Орешником»
Телеграм-канал «SHOT»

Атака ВСУ на Воронеж может быть местью за использование ВС РФ ракеты средней дальности «Орешник» по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом News.ru заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Эксперт напомнил, что Воронеж имеет стратегическое значение, поскольку там находятся учебные заведения Воздушно-космических сил и военные производства. При этом ВСУ атаковали жилые дома, указал аналитик.

По его словам, это делается с целью «запугать людей» и фактически является «формой мести» за удар «Орешником» по территории Украины. Кнутов заметил, что во время удара ВС РФ гражданские лица не пострадали, что говорит о высокой точности оружия и избирательности целей.

«Украина все больше скатывается к тактике международного терроризма. <…> Это указывает на то, что украинские власти целенаправленно выбирают тактику запугивания мирных граждан с целью вызвать их недовольство, протесты и последующую дестабилизацию обстановки внутри страны», — заявил Кнутов.

Украинские беспилотники атаковали Воронеж 10 января. Пострадали три жилых дома. Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что Воронеж подвергся одной из самых масштабных атак беспилотников с начала СВО.

Ранее на Западе объяснили удар «Орешником» по Львовской области.

