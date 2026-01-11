Размер шрифта
Пленный боец ВСУ предложил способ быстро завершить конфликт

Пленный боец ВСУ Лях выступил за отправку руководства Украины на передовую
Reuters

Попавший в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Лях выразил уверенность, что конфликт мог бы быстро завершиться, если бы представители руководства страны лично побывали на передовой и почувствовали на себе всю безнадежность ситуации. Его слова передает ТАСС.

В распоряжение журналистов попало видео с допросом мужчины. По его словам, депутатам Верховной рады стоило бы хотя бы один час провести на позиции в Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР).

«Я думаю, война бы скоро закончилась. В течение суток даже», — отметил украинский военнослужащий.

Также пленный рассказал, что после мобилизации и во время прохождения базовой подготовки он решил воспользоваться возможностью отсрочить свою отправку на передовую. Для этого Лях прошел отбор на сержантские курсы. Спустя три года службы его официально прикомандировали к 68-й егерской бригаде ВСУ, но в реальности он стал одним из штурмовиков 425-го полка «Скала». Так мужчина попал на фронт в район Красноармейска, его его подразделение оказалось окружено российскими военными.

Лях и несколько его сослуживцев прятались в подвалах домов, укрываясь от обстрелов. Но когда украинским бойцам встретились военные Вооруженных сил РФ, они сразу решили сложить оружие и сдаться в плен.

Ранее в Общественной палате РФ заявили о резком падении боевого духа в ВСУ.

