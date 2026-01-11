Размер шрифта
Главы МИД Дании и Канады провели переговоры

Глава МИД Дании сообщил о хорошем разговоре с министром иностранных дел Канады
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен провел «хороший разговор» с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд. Об этом сообщил датский МИД в соцсети Х.

«Хорошая беседа с министром иностранных дел Канады Антой Ананд , которая также поговорила с моей гренландской коллегой Вивиан Моцфельдт. Канада плечом к плечу стоит с Данией и Гренландией в Арктике — ради безопасности, сотрудничества и уважения территориальной целостности Королевства», — цитирует Расмуссена внешнеполитическое ведомство.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы и Гренландии заставляют Канаду опасаться, что она станет следующей целью Вашингтона. В материале говорится, что усиление разговоров Трампа о захвате Гренландии встревожили Оттаву, заставив серьезно отнестись к прошлым угрозам президента США.

Агентство отмечает, что у канадцев есть особые основания для беспокойства, так как Канада обладает всеми качествами, которые есть у Гренландии. Одно из них — стратегическое расположение в Арктике.

Ранее в Дании предложили отправить наследного принца в Гренландию.

