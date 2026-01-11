Бывший полковник генштаба вооруженных сил Швейцарии Жак Бо, попавший под санкции Евросоюза (ЕС) за опровержение в своих лекциях и публикациях западных мифов о ситуации на Украине, получил поддержку 14 тысяч человек, включая авторитетных западных ученых и политиков. Все они поставили свои подписи под открытым письмом в его защиту, опубликованном на сайте в поддержку эксперта.

«Называть истинные причины войны на Украине — это не преступление. Обращать внимание читателей на неправду и на пропаганду ЕС и НАТО — не преступление,», говорится в обращении.

В обращении также указано, что Бо прекрасный ученый и человек чести, а его книги соответствуют самым высоким стандартам научного исторического анализа. Его сторонники отметили, что эксперт в своих работах придерживается нейтральной позиции, руководствуясь принципом необходимости выслушивания обеих сторон конфликта.

Авторы обращения выразили протест против введенных в отношении Бо, а также еще 58 журналистов и ученых, по их мнению, незаконных санкций со стороны ЕС.

Согласно открытым данным, на сайте всего за 48 часов обращение подписали уже 14 тыс. человек, среди них несколько влиятельных ученых, дипломатов, журналистов, политиков и бывших военных из Европы и других стран.

Ранее Бо заявил, что конфликт на Украине завершится на условиях России.