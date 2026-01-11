В Крыму потушили крупный пожар в торговом центре

В Ялте потушили крупный пожар в торговом центре

В Ялте сотрудники МЧС потушили пожар в торговом центре «Доброцен», который начался накануне ночью. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Крым.

По информации ведомства, площадь возгорания составила 1 тыс. квадратных метров. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. К тушению привлекли свыше 60 человек и более двух десятков единиц техники. Причина пожара в данный момент устанавливается.

В ночь на 11 января в ялтинском поселке городского типа Виноградный на улице Красина огонь охватил кровлю здания, где находился супермаркет. На место оперативно прибыли расчеты спасателей.

Рано утром 11 января сообщалось, что открытое горение было ликвидировано.

