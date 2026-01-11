Размер шрифта
Самолет не смог приземлиться в аэропорту Братска из-за сильного ветра

Сильный ветер помешал посадке самолета из Новосибирска в аэропорту Братска
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в аэропорту Братска из-за сильного ветра в воскресенье, 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Сильный ветер помешал сегодня утром приземлиться в аэропорту Братска рейсу из Новосибирска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное судно было вынуждено приземлиться на запасном аэродроме в Иркутске.

По данным пресс-службы, что пассажиров рейса в настоящий момент обеспечивают услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпаний.

10 января московский аэропорт Шереметьево приостановил обслуживание рейсов на прилет в связи с неблагоприятными погодными условиями. Позднее воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

6 января погодные условия в Новосибирске пять раз сорвали попытку лайнера Embraer-170 авиакомпании S7, следовавшего из Надыма, приземлиться. Сообщалось что самолет пытался приземлиться в условиях штормового ветра, порывы которого достигали 20 м/с.

Ранее в аэропорту Петербурга самолет застрял в сугробе.

