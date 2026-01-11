Размер шрифта
Мужчины изнасиловали девушку и бросили без сознания

В Индии пять человек изнасиловали девушку
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Индии 19-летняя девушка подверглась изнасилованию со стороны полицейского и его знакомых. Об этом сообщает News18.

Инцидент произошел в штате Чхаттисгарх. По данным издания, один из мужчин был девушке знаком. Он позвонил пострадавшей и обманом заманил ее в дом в безлюдной местности.

На месте знакомый вместе с друзьями, среди которых был полицейский, надругался над девушкой по очереди. Когда пострадавшая потеряла сознание, ее бросили на месте и скрылись.

Спустя некоторое время она добралась домой и рассказала о произошедшем родственникам. Члены семьи отвезли ее в больницу, после чего обратились к сотрудникам правоохранительных органов. Специалисты возбудили уголовное дело.

По данным Times of India, двоих мужчин уже арестовали, еще троих ищут. Чтобы их поймать, полицейские организовали рейды в нескольких местах.

На данный момент медики оказывают пострадавшей необходимую помощь. Также с ней работает психолог.

Ранее соседи изнасиловали девочку и сбросили ее с крыши на соседний участок.

