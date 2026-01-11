Джиган недоволен реалити-шоу о своей семье: «Как будто идиот»

Рэпер Джиган заявил, что его выставили идиотом на реалити-шоу

Рэпер Джиган в интервью на Love Radio пожаловался на финальный монтаж реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной».

Музыкант оказался недоволен из-за того, что многие личные разговоры с супругой были записаны на камеру. Также ему не понравился свой образ, который по итогу получился в программе.

«Для меня многое сюрприз, поэтому не особо мне что-то нравится. <...> Как будто я идиот какой-то сумасшедший», — заявил Джиган.

5 декабря 2025 года в VK Видео состоялась премьера «Быть Джиганом и Оксаной» — реалити-шоу от Medium Quality о повседневной жизни одной из самых обсуждаемых семей страны: рэпера Джигана, блогерши Оксаны Самойловой и их четверых детей.

В шоу показаны несколько последних месяцев, где Оксана Самойлова и Джиган проживают разрыв отношений и кризис семьи под постоянным вниманием прессы и давлением аудитории.

В кадр попали рабочие будни артистов, съемки в других шоу, репетиции, домашние дела, школьные линейки — как обещали авторы, без сценария и заранее отрепетированных сцен.

В октябре стало известно, что Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Блогерша подала соответствующее заявление в суд. После последнего заседания Самойлова показала журналистам, что не носит обручальное кольцо. Однако она не исключила возможности, что ее супруг «повзрослеет», и они смогут примириться. Бизнесвумен также призналась, что за ней никто не ухаживает, отношений она не хочет, а свободное время хочет впервые за многие годы посвятить себе и своим новым экстремальным увлечениям.

