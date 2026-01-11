В Днепропетровской области произошла авария в энергосистеме

Значительная часть Днепропетровской области Украины осталась без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По данным журналистов, в регионе произошла авария в энергосистеме. В связи с этим графики отключения света пока не действуют.

«Без электроснабжения осталась значительная часть региона, за исключением Криворожского района», — говорится в публикации.

Из нее следует, что к утру 11 января специалистам удалось восстановить подачу электроэнергии на объекты критической инфраструктуры. В настоящее время к сетям постепенно подключают жилые дома.

10 января издание «Страна.ua» написало, что в городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) после прилетов возникли перебои с электроснабжением. Как отметили авторы материала, удары пришлись по инфраструктурным объектам.

Позднее пресс-служба компании ДТЭК заявила, что 100 тыс. семей в Днепропетровской области временно остались без света. Отключение электроснабжения произошло в левобережной части Днепра, а также в Саксаганском и Покровском районах Кривого Рога.

Ранее в родном городе Зеленского произошел частичный блэкаут.