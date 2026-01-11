Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Бурятии машина влетела в остановку с людьми, ожидавшими трамвай

В Улан-Удэ автомобиль врезался в трамвайную остановку 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27593365_rnd_5",
    "video_id": "record::a5935e39-0dd4-4f67-88c3-942df9b6ee3b"
}

В Бурятии произошло ДТП с влетевшим в остановку автомобилем. Об этом сообщает «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел на Ключеской улице. По данным Telegram-канала, машина заехала на территорию, где находились ожидавшие трамвая люди. После этого транспортное средство вылетело на рельсы.

Как рассказали очевидцы, в этот момент на остановке находились два человека, они пострадали, но информация о травмах не уточняется. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики.

По данным канала, за рулем был не владелец машины. Автомобиль у него взял родственник без прав, перед аварией он якобы передал руль другу.

Ситуация повлияла на работу транспорта на этом участке. Движение трамваев заблокировано в оба направления.

До этого в Москве трамвай столкнулся с Электробусом. Во время ДТП первый участник сошел с рельсов. В результате пострадала 12-летняя девочка, у нее диагностировали перелом и ушибы.

Ранее троих детей-зацеперов на трамвае сняли на видео в Екатеринбурге.
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+