Президент Мексики отметил «терпимость» Трампа в торговых переговорах

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что глава США Дональд Трамп во время переговоров о заключении торгового соглашения USMCA с Мексикой и Канадой был «открытым» и «терпимым». Слова мексиканского лидера передает Reuters.

«Соглашение [USMCA] дает душевное спокойствие, гарантирует уверенность», — заявил президент Мексики по итогам переговоров.

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Он отметил также подчеркнул, что соглашение создает необходимые условия для инвестиций в автомобильную промышленность и национальную экономику.

Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты сохранят импортные пошлины на сталь и алюминий в отношении Мексики и Канады, несмотря на заключенное соглашение о свободной торговле с этими странами.