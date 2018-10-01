В Москве стартовал второй сезон конкурса «Мой первый бизнес»

В конференц-зале Северной башни «Москва-Сити» в понедельник вечером состоялась церемония запуска второго ежегодного конкурса «Мой первый бизнес».

В этом году в нем могут принять участие не только россияне, но и граждане Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Украины, Узбекистана и Эстонии.

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«Мой первый бизнес» — один из флагманских проектов Автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», указ о создании которой был подписан Президентом России Владимиром Путиным в мае этого года

Конкурс «Мой первый бизнес» — уникальный инструмент для содействия развитию молодежного предпринимательства в России, включающий в себя в том числе программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства у молодежи.

«В любом возрасте самое сложное — это преодолеть себя. Самые главные противники, самые главные враги, с которым ты сражаешься — это твой собственный страх, твоя собственная лень, твоя собственная нерешительность и твое собственное неверие в свои силы, — заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. — Если Вы научились побеждать, то со всем остальным в жизни вы всегда справитесь».

«В этом конкурсе имеет смысл принять участие человеку вене зависимости от того, кем он собирается стать. Не важно, что у вас получится или не получится, неважно, сколько денег вы заработаете — важно другое. Предпринимательство позволяет на самой ранней стадии пройти все», — отметил Кириенко.

«Предприниматель — всегда творец, организатор, антикризисный управленец. И это в жизни самое главное. Сегодня наша жизнь меняется очень стремительно, ваша жизнь будет меняться еще стремительнее. Самое главное — это открытость к миру. Предпринимательство заставляет быть открытым к миру», — подчеркнул он.