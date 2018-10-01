Эрдоган заявил, что США совершают ошибку в отношениях с Турцией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты Америки совершают ошибку, прибегая к методам угроз и шантажа вместо открытого диалога, добавив, сообщает Reuters.
В своем выступлении на открытии новой сессии парламента Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты потеряли мировое доверие из-за глобального участия в торговых войнах.
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Президент Турции также отметил, что колебания турецкой национальной валюты не отражают экономическую реальность, а экономика Турции восстанавливает прежний баланс.
Эрдоган выразил надежду, что напряженные отношения с Соединенными Штатами вскоре улучшатся.
Ранее Эрдоган обвинил США в попытках втянуть мир в экономическую войну.